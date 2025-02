Margareth Menezes celebra 40 anos do Axé Music com show especial

- Foto: Divulgação

Em celebração aos 40 anos do Axé Music, Margareth Menezes vai apresentar hoje (15) o show Maga Convida Axé 40 anos, às 17h no Candyall Guetho Square. O evento conta com a participação de duas convidadas especiais, as cantoras Daniela Mercury e Ivete Sangalo e também marca a abertura oficial da agenda de verão e Carnaval da anfitriã.

Margareth Menezes revelou que o show foi cuidadosamente planejado para ser uma grande festa, repleta de momentos especiais.

“Foi um show pensado e montado com muito carinho e de forma bem especial. O que posso adiantar é que é um show pra cima, alto astral, animado, pra dançar muito e cantar junto com a gente do começo ao fim e que, sim, teremos surpresas”, adiantou a artista.

O repertório trará um passeio pelos 38 anos de carreira da cantora, incluindo os clássicos Faraó, Elegibô, Dandalunda e Toté, além de canções mais recentes, como Ramalhete de Flor, o novo single.

“Tem músicas que o público realmente espera muito, que fazem parte desses 38 anos de carreira e não poderia deixar de trazer e tem também canções que marcam esse movimento potente e tão querido que é a axé music. É um show pra lembrar, celebrar tudo isso e pra festejar essas quatro décadas tão representativas para a música da Bahia e do Brasil”, disse Margareth.

A direção artística do show ficou a cargo de Vavá Botelho, diretor do Ballet Folclórico da Bahia e que também trabalhou com a cantora em seus dois últimos espetáculos: o de 30 anos de carreira, em 2018, e o Autêntica, em 2020, que inclusive concorreu ao Grammy. O artista contou que vai trazer para o palco bailarinos do Balé Folclórico da Bahia, projeções e um cenário imersivo.

“Desde o início, o espetáculo foi pensado para ser grandioso, não somente pela comemoração dos 40 anos da axé music, mas por se tratar de uma das maiores artistas desse país. Ter sido convidado para esse projeto foi uma honra. Vamos utilizar todo o espaço, não apenas o palco, para criar momentos especiais", revelou Botelho.

O evento também conta com projeções visuais do VJ Zila, que contribuirá para criar uma atmosfera vibrante e imersiva. Segundo Botelho, o show foi planejado para manter a energia em alta do início ao fim. “O show começa lá em cima, pro povo já entender o porradão que vem depois. Vamos deixar as pessoas cinco, seis, sete minutos sem respirar, em êxtase”, brincou.

Doces Bárbaras

Margareth Menezes, Daniela Mercury e Ivete Sangalo são três dos maiores nomes da história da axé music. Trazer as duas cantoras para o palco é algo muito importante para a ministra que as descreve como “irmãs da música”.

“Ivete e Daniela são duas amigas queridas, duas irmãs da música, e nossos encontros no palco são sempre muito fortes, muito bonitos. Eu fico muito feliz e honrada em tê-las comigo nessa celebração especial de 40 anos da axé music e de poder recebê-las nesse espaço”, disse.

O trio representa duas gerações de mulheres da história do axé music que colaboraram para estruturar o gênero durante as décadas de 1980, 1990 e 2000. Daniela Mercury reforçou o simbolismo do encontro. “Quando uma de nós canta, é muito bonito e forte de se ver. As três juntas cantando tem um simbolismo, né? Nesse momento de 40 anos do movimento, é difícil de explicar, mas nossos repertórios se interligam”, refletiu.

Para ela, a união das três representa a força feminina dentro do gênero musical. “Somos criadoras, precursoras da primeira geração, e Ivete representa a segunda geração, acrescentando sua personalidade e musicalidade ao gênero. Acho muito, muito bonito, depois de tantos anos de carreira das três mostrar que somos mulheres líderes, que trouxemos a força dos orixás para o axé e cuidamos dele ao longo dessas décadas, cada uma do seu jeito”.

Referenciando um outro grupo de artistas baianos, os Doces Bárbaros composto por Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia, a cantora brincou que as três seriam as “Doces Barbáras”. "Nossos repertórios se interligam, explicam muito de quem somos, nós temos identidades muito distintas como artistas, mas temos muitas interseções. Se tem os Doces Bárbaros, nós somos as Doces Bárbaras”, acrescentou Mercury.

O movimento axé music

Margareth fez uma reflexão sobre a importância do movimento da axé music na história da música brasileira.

“Eu vejo a axé music muito mais como um movimento do que como um gênero musical. Ele veio, principalmente, do povo baiano, da rua, como uma forma de comportamento, de expressão, de linguagem”, analisou.

Ela destacou que a sonoridade da axé music nasceu da mistura de influências africanas, pop, samba e reggae, entre outros estilos. “Hoje, 40 anos e muito trabalho depois, ela está consolidada e reverberando fortemente na cultura popular brasileira”, pontuou.

O evento Maga Convida Axé 40 Anos é uma oportunidade única para celebrar a força do movimento e sua capacidade de evoluir ao longo do tempo. Além de uma celebração histórica, o show também será um espaço para reafirmar a importância da música baiana e sua influência na cena nacional e internacional.

“A axé music é uma manifestação cultural poderosa que transcende o tempo e se reinventa. Esse show é também um agradecimento ao público, que sempre nos acompanhou nessa trajetória de resistência e alegria”, disse Margareth.

O Candyall Guetho Square, palco escolhido para a celebração, carrega um significado especial. Criado por Carlinhos Brown, o espaço representa um reduto da cultura afro-baiana e da inovação musical. Para Margareth, realizar o show nesse local reforça a conexão do Axé com suas raízes e a energia vibrante que marca o gênero.

Maga Convida Axé 40 Anos, com Margareth Menezes / Participações: Ivete Sangalo e Daniela Mercury / Hoje, 17h / Candyall Guetho Square / Ingressos entre R$ 700 e R$ 200 / Vendas: boratickets.com.br e| Shopping da Bahia (2º piso)

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.