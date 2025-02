Projeto pode tornar Carnaval de Salvador um patrimônio cultural Brasil

Deputada federal, Alice Portugal (PCdoB) - Foto: Beatriz Santos / Ag. A Tarde

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB) marcou presença no bloco Palhaços do Rio Vermelho, na noite deste sábado (15). Ao Grupo A TARDE, a comunista comentou sobre o seu projeto de lei que reconhece a relevância do Carnaval de Salvador.

"Eu entrei com um projeto que já foi aprovado na Câmara e está no Senado para elevar o Carnaval de Salvador como patrimônio cultural brasileiro. É uma festa diversa, é uma festa multicolorida, multicultural, e os palhaços abrem com essa ênfase, a ênfase da cultura e da diversidade", disse a parlamentar.

Alice também falou sobre a importância do bloco, uma das festas mais aguardadas do pré-Carnaval de Salvador. "Os palhaços e as palhaças têm um papel muito importante. Primeiro, para afirmar o Rio Vermelho como espaço cultural da cidade, abrir o Carnaval com fantasias que trazem o lúdico. É um espaço pacífico, com crianças, com idosos, com todas as tribos. Isso dá a dimensão da grande festa que é o Carnaval", afirmou a deputada.