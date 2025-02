Bloco Fogueirão vai homenagear bairros em desfile no Campo Grande

Bloco sai na tradicional quinta-feira do Samba, 27, a partir das 21h - Foto: Divulgação

Confirmado no primeiro dia do carnaval, o bloco carnavalesco Fogueirão Samba de Roda vai desfilar no Campo Grande. Com o tema "Toques e Cantos dos Engenhos ecoam no mundo", o bloco fará uma homenagem aos bairros Engenho Velho de Brotas e Engenho Velho da Federação.

“O objetivo é prestar homenagens a estes dois bairros de Salvador e levar para a avenida a contribuição histórica destas comunidades através do Candomblé, do Afoxé, do Samba Junino, do Pagode e do Axé além de fortalecer e difundir cada vez mais nossa cultura”, afirma o cantor, compositor e fundador do bloco, Jorge Fogueirão.

Para animar os foliões, o bloco irá contar com as apresentações musicais de Jorge Fogueirão, Paparicco, Renato da Rocinha, Dinho Comunidade e Alan Dudu já na tradicional quinta-feira do Samba, 27, a partir das 21h.

“Eu tenho uma música no samba junino que é a mais tocada hoje no período junino. É a música Samba do Meu Coração, que no último São João, ela foi escolhida como a melhor música de samba junino. Esse carnaval estou apostando em uma música temática para bloco de Samba, que nunca aconteceu né? O bloco de samba ter um tema e explorar a música. Então estou com a música que é a Sonoridade Ancestral” acrescenta o cantor e compositor.

Os foliões que quiserem acompanhar o bloco, podem adquirir a fantasia no quiosque Samba Vivo localizado no piso L4 do Shopping Piedade, no salão Irmãs de Valdir no Shopping Vasco da Gama ou através dos telefones 71987467266 e 719183629.