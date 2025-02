5 discos que marcaram os 40 anos da axé music

Álbum 'Magia' teve um papel fundamental na construção da identidade da axé music - Foto: Reprodução

Neste ano, a axé music celebra 40 anos de história, se consolidando como um dos gêneros mais representativos da música brasileira. Para relembrar essa trajetória, o Portal A TARDE conversou com grandes artistas do cenário, que apontaram os discos mais marcantes desse movimento musical.

Entre os álbuns escolhidos, tem destaque os trabalhos de Luiz Caldas, Daniela Mercury, Gerônimo e Ara Ketu, que ajudaram a definir a sonoridade da axé music e a expandir sua influência pelo Brasil e pelo mundo.

Magia (1985) – Luiz Caldas

Magia (1985) - Luiz Caldas | Foto: Reprodução

Escolhido por Carlinhos Brown e pelo próprio Luiz Caldas, o álbum 'Magia' teve um papel fundamental na construção da identidade da axé music. Em entrevista ao Portal A TARDE, Luiz Caldas destacou:

É um disco que tem salsa, que tem reggae, que tem rock, que tem ijexá. Então, ou seja, é um disco que é a cara do axé music, porque ele abrange um monte de coisas Luiz Caldas

Lançado em 1985, o álbum completou 40 anos e trouxe um novo rumo para a música baiana, atingindo a marca de 100 mil cópias vendidas. A faixa 'Fricote' composta por Luiz Caldas e Paulinho Camafeu, é considerada uma das músicas responsáveis pela popularização do gênero.

Em janeiro, Luiz promoveu um espetáculo especial em comemoração aos 40 anos do lançamento do disco.



Feijão com Arroz (1996) – Daniela Mercury

Feijão com Arroz (1996) - Daniela Mercury | Foto: Reprodução

Em entrevista ao Portal A TARDE, o álbum 'Feijão com Arroz', de Daniela Mercury foi escolhido pelo instrumentista, arranjador, compositor e maestro Luciano Calazans como um dos discos mais importantes do axé.

Feijão com Arroz, de Daniela Mercury, é um show de bom gosto em todos os sentidos e extensões da expressão Luciano Calazans

O disco produziu diversos sucessos nas rádios brasileiras. A primeira grande música foi 'À Primeira Vista', de Chico César, que integrou a trilha sonora da novela da Globo 'O Rei do Gado'. Outros hits do álbum incluem 'Nobre Vagabundo', 'Rapunzel', 'Minas com Bahia' e 'Feijão de Corda', consolidando Daniela como uma das principais vozes do gênero.

Mensageiro da Alegria (1985) – Gerônimo

Mensageiro da Alegria (1985) - Gerônimo | Foto: Reprodução

O cantor e compositor Carlinhos Brown também apontou o álbum 'Mensageiro da Alegria', de Gerônimo, como um dos mais marcantes da axé music. Lançado em 1985, o disco trouxe canções que se tornaram clássicos da música baiana, com destaque para 'É d’Oxum', composta por Gerônimo e Vevé Calasans.

A canção, posteriormente regravada por Gal Costa, é um grande sucesso e foi incluída na trilha sonora da minissérie 'Tenda dos Milagres', da TV Globo. O álbum consolidou Gerônimo como um dos grandes nomes da axé music e reforçou a influência dos ritmos afro-baianos no gênero.

Ara Ketu Bom Demais (1994) – Ara Ketu

Ara Ketu Bom Demais (1994) - Ara ketu | Foto: Reprodução

Lançado em 1994, 'Ara Ketu Bom Demais' é um dos álbuns mais icônicos da banda Ara Ketu. O disco, escolhido como um dos mais marcantes pelo instrumentista Luciano Calazans, vendeu 200 mil cópias e trouxe músicas que continuam sendo tocadas até os dias atuais.

A faixa-título, 'Ara Ketu Bom Demais', é considerada um dos hinos do axé, além de outros sucessos como 'Sangue Latino' e 'No Swing do Ara'. O álbum reforçou a presença do axé em nível nacional.

Flor Cigana (1986) – Luiz Caldas

Flor Cigana (1986) – Luiz Caldas | Foto: Reprodução

Outro disco de Luiz Caldas citado como essencial na história do axé foi 'Flor Cigana', lançado em 1986. Calazans destacou a importância desse trabalho:

Vale salientar que o álbum Flor Cigana, também de Luiz, foi o ‘centro motivacional’ aos críticos de plantão alcunharem a música feita aqui de ‘Axé Babá’ por causa da canção 'Ajayô', que está neste álbum belíssimo Luciano Calazans

O disco também contou com a participação de Moraes Moreira na faixa 'Yalorixá', reforçando a conexão do axé com a MPB e os ritmos afro-brasileiros.

