Show de Margareth, Daniela e Ivete terá grande surpresa; confira

Margareth Menezes receberá Ivete e Daniela em show - Foto: Divulgação

O show "Maga Convida – Axé 40 Anos", idealizado por Margareth Menezes e marcado para a noite deste sábado, 15, nem começou ainda, mas promete entrar para a história. Com a presença confirmada de Daniela Mercury e Ivete Sangalo, o espetáculo celebra quatro décadas da axé music reunindo suas três principais vozes femininas.

Porém, uma surpresa promete tornar a noite ainda mais especial: Carlinhos Brown fará uma participação inesperada no evento. O cantor, compositor e percussionista, um dos maiores expoentes da música baiana e um dos criadores da Timbalada, subirá ao palco para celebrar essa história.

Figura central na consolidação do axé e do pagode baiano, o artista tem uma conexão forte com Margareth Menezes, além de ter colaborações memoráveis com Daniela Mercury e Ivete Sangalo ao longo de suas carreiras.

Como vai ser a participação de Brown no show?

Carlinhos Brown vai entrar no sétimo ato do show, em meio a música “Selei”. Em seguida, ele fará sozinho a canção “Nega de Obaluaiyê”. O timbaleiro encerra a participação cantando com Margareth o hit “Dandalunda”.

Como será o show de Margareth Menezes

Segundo o repertório, ao qual o Grupo A TARDE teve acesso, o show vai começar com a sequência "Berimbau / Chegar à Bahia / Raça Negra / Elegibo / Faraó". Em seguida, sucessos como "Toté de Maiangá", "Marmelada" e "Toda Menina" vão dar continuidade às celebrações.

Ivete Sangalo vai subir ao palco durante "Haja Amor" e, ao lado de Margareth, cantar "Deixa Merecer", antes de assumir a cena sozinha com "O Verão Bateu em Minha Porta" e "Energia de Gostosa". Posteriormente, Daniela Mercury fará sua entrada, dividindo "Canto ao Pescador" com Margareth antes de seguir com "Axé Salvador" e "Canto da Cidade".

O encerramento vai reunir as três artistas em um pot-pourri de grandes clássicos como "Frevo Mulher", "Cometa Mambembe", "Banho de Cheiro" e "Chame Gente".