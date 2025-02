Chiclete com Banana fica fora do Carnaval de Salvador; irmão de Bell reage

NO ANO DO AXÉ

Chiclete com Banana não desfilará na cidade - Foto: Divulgação

Uma das bandas que fazem parte da história da Axé Music, a Chiclete com Banana não fará parte do Carnaval de Salvador que vai comemorar os 40 anos do gênero musical. Wadinho Marques, líder do grupo, confirmou a informação ao Portal A TARDE.

O músico declarou que o Chiclete "sente orgulho de ter participado, juntamente com outras pessoas, da história da música da Bahia". "Só isso já nos gratifica", afirmou.

Sem deixar claro o motivo da ausência na folia de Salvador, Wadinho disse que "a responsabilidade não é nossa e as decisões tem seus motivos que não nos compete opinar".

"Torcemos para que o carnaval de Salvador seja um espetáculo com muita alegria e muita paz como sempre foi e que todos os artistas brilhem como sempre fizeram", garantiu ainda à reportagem.

O irmão de Bell Marques ressaltou que o Chiclete com Banana fará 10 apresentações de quinta-feira, 27, a terça-feira, 4, em outros estados.