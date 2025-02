Veja mais shows e pipocas gratuitas confirmadas no Carnaval

Entre as atrações gratuitas confirmadas estão nomes como Kannário, Tony Salles e Solange - Foto: Reprodução

O Carnaval de Salvador já está batendo a porta, e cada vez mais anúncios estão sendo feitos para garantir a alegria do folião. Nesta sexta-feira, 14, o Governo do Estado divulgou algumas atrações sem cordas na capital baiana.

Entre as atrações gratuitas confirmadas em Salvador estão nomes como Kannário, Solange, Jammil, Thiago Aquino, Tony Sales, É o Tchan, Aline Rosa, Rafa e Pipo, Escandurras, Lá Fúria, Pagodart, Guig Guetto e Papazoni. Os artistas irão se apresentar em trios elétricos ou em palcos pela folia.

Também estão confirmados o Trio Armandinho e Irmãos Macedo, Banda Mel, Marcionilio, Vandal convida Lívia Nery e Bagum, Dionorina, Gal do Beco, Sine Calmon e Morrão Fumegante, Pagode por Elas e Nêssa.

Pelo Programa Ouro Negro serão contempladas 79 entidades em Salvador, Caravelas, Poções e Lauro de Freitas.

"Valorizar nossa cultura identitária é fortalecer nossas raízes e nossa história", destacou o secretário de Cultura, Bruno Monteiro. O Carnaval dos bairros também cresce e fortalece a economia local. "O Carnaval do Nordeste Amaralina é a prova do quanto o apoio do Governo do Estado a essas festas garante uma festa democrática, que vai até as pessoas e dinamiza o comércio da região", acrescentou o secretário.

No Pelourinho, a programação contará com mais de 100 atrações para todas as idades, com palcos temáticos como Axé Music 40 anos e Reggae.

Carnaval em toda a Bahia

Mais de 100 municípios vão realizar festas de carnaval em toda a Bahia. Ao todo, a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Sufotur) irá apoiar financeiramente e tecnicamente a folia em 57 cidades. A Bahiagás também vai apoiar 99 projetos culturais, sendo 22 eventos de pré-carnaval e 77 dentro do carnaval, entre blocos afro, afoxés, projetos culturais em bairros e shows nos circuitos oficiais.

A programação completa ainda não foi revelada.