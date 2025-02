Carnaval: Bahia deve receber mais de 3 milhões de turistas neste ano

Circuito Dodô (Barra-Ondina) - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Bahia deve receber mais de 3,5 milhões de turistas durante o Carnaval, que começa oficialmente em uma quinta-feira, 27 de fevereiro. Isso é o que prevê o secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar.

O desembarque dos visitantes no estado, por sua vez, deve resultar em uma economia de R$ 7 bilhões aos cofres públicos, conforme estima o titular da pasta, que diz que os recursos devem "se transforma em geração de emprego e renda para os baianos".

As declarações do gestor público foram dadas nesta sexta-feira, 14, durante o anúncio das ações do governo da Bahia para a folia, feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), no Cineteatro 2 de Julho, em Salvador.

Secretário de Turismo, Maurício Bacelar, de Cultura, Bruno Monteiro | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

A ocasião também contou com a presença do vice-governador Geraldo Jr. (MDB), coordenador da folia. Para o emedebista, a festa será a "maior" para baianos e visitantes.

“Vamos para as ruas celebrar a força do nosso povo, a raiz, a ancestralidade, a vitalidade, a valorização de artistas e compositores locais. Queremos fazer para os baianos e turistas, o maior carnaval da história do planeta”, afirmou.

Vice-governador Geraldo Jr (MDB) | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O lançamento contou com apresentações musicais de Luciano Calazans, Gerônimo, Márcia Short, Tonho Matéria e Carla Visi, reforçando a tradição e inovação da festa baiana.

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Recepção

O Carnaval de Salvador é considerado o maior do mundo. Para que os turistas se sintam à vontade, a Setur disponibilizará um Serviço de Atendimento a este público, com postos estratégicos no Aeroporto, Rodoviária, Pelourinho e principais circuitos do carnaval.

O secretário da pasta, Maurício Bacelar, explica a iniciativa. "Desde a chegada, os turistas já entram no clima do Carnaval. Nos principais portões de entrada do estado, os receptivos dão as boas-vindas e, nos circuitos, os pontos de atendimento garantem informações sobre a programação dos desfiles, localização de postos de saúde, policiamento, táxis e demais serviços essenciais".

A Setur também realiza o programa "Até Breve" que auxiliará os visitantes na saída da cidade pelo aeroporto de Salvador, garantindo um atendimento qualificado. Além disso, será realizada uma pesquisa de caracterização do turismo receptivo e avaliação dos serviços oferecidos durante a festa.