Salvador vai receber quase 1 milhão de turistas no Carnaval, diz Jerônimo

A capital baiana deve receber cerca de um milhão de turistas durante o Carnaval, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, 14. Já para o estado, a previsão é de mais de 3,5 milhões de pessoas.

"Em Salvador, a previsão da Secretaria de Turismo é que a gente possa receber aproximadamente um milhão de pessoas, 900 mil pessoas turistas. E em toda a Bahia, a estimativa é que a gente possa chegar perto de 4 milhões de pessoas. Então o Carnaval de Salvador, é um carnaval potente no aspecto do turismo, mas a Bahia inteira receberá", afirma o governador.

A declaração aconteceu durante o evento de lançamento da programação da festa, no Cineteatro 2 de Julho, no bairro da Federação.

A recepção aos visitantes será reforçada pelo Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), com postos estratégicos no Aeroporto, Rodoviária, Pelourinho e principais circuitos da festa. O programa "Até Breve" auxiliará os turistas na saída da cidade pelo Aeroporto de Salvador, garantindo um atendimento qualificado. Além disso, será realizada uma pesquisa de caracterização do turismo receptivo e avaliação dos serviços oferecidos durante a festa.

Ações de saúde

Ainda durante a coletiva, Jerônimo destacou a campanha de doação de sangue, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), e reforçou a atuação nos serviços de saúde durante a folia momesca.



"Iniciamos a campanha com a Sesab para que a gente possa, nesse período, quem puder doar sangue, para garantir que nossos bancos de sangue estejam sempre prontos. Existem serviços que a gente inaugura, anuncia principalmente na área de segurança pública e de saúde, que a gente deseja que não seja utilizado. Então, os hospitais estarão de plantão por toda a Bahia. Unidade móveis percorrendo o trajeto carnavalesco, para que qualquer mal-estar, a gente possa estar perto do atendimento rápido, porque pode ser uma coisa mais simples, mas também uma coisa mais grave. A gente pode dirigir a atenção nossa da saúde para todas as pessoas que estão nos grandes circuitos, que pode ser Farol da Barra, Ondina, Campo Grande", disse.