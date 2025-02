VÍDEO: Ivete diz como conheceu Margareth Menezes: "Tesão nela"

AMIZADE DO AXÉ

Ivete relembrou história com Margareth - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo relembrou um momento importante de sua adolescência durante o show 'Maga Convida – Axé 40 Anos', realizado por Margareth Menezes no Candyall Guetho Square, em Salvador, na noite de sábado, 15. 'Mainha' contou que conheceu a atual ministra da Cultura em um bar do Rio Vermelho, que hoje virou motel, na companhia de seus irmãos.

Aos 52 anos, Ivete revelou sua reação ao ver Margareth pela primeira vez. “Foi uma coisa impactante, pois eu já cantava em minha casa, mas me deparei com aquela imagem, aquela luz. Desde esse dia peguei tesão nela e nunca mais larguei”, disse a cantora, arrancando aplausos e risos do público.

Além de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Daniela Mercury também participaram do tributo aos 40 anos da axé music. Juntos, eles cantaram alguns dos maiores sucessos do movimento para centenas de pessoas, que lotaram o espaço onde o evento foi realizado.

Assista: