Dono da balada onde Baby do Brasil defendeu abusadores se manifesta

Renato Ratier falou sobre comentário de Baby do Brasil - Foto: Divulgação

Renato Ratier decidiu se manifestar pela primeira vez, nesta quarta-feira, 12, sobre a polêmica declaração de Baby do Brasil em balada que possui em São Paulo. O D-EDGE foi aberto na segunda-feira, 10, para um culto em que a famosa pediu perdão a agressores de abusos.

Em comunicado, o empresário disse que foi a primeira vez que a casa de música eletrônica recebeu um evento evangélico. Segundo ele, o culto foi para "promover o amor, o respeito e a transformação".

"Durante o evento, algumas falas isoladas repercutidas não condizem com o que eu acredito e é sobre isso que eu gostaria de esclarecer", falou. Renato Ratier garantiu que tem "profundo respeito a todas as pessoas que foram atingidas por declarações de terceiros durante o culto". "Jamais foi minha intenção ferir ou desrespeitar qualquer pessoa", pontuou.

O empresário seguiu ressaltando que as falas de Baby do Brasil foram "isoladas" e que "vão contra aquilo que acredito". "Deixo claro que sou absolutamente contra qualquer tipo de abuso e discriminação e que todo crime deve ser denunciado e apurado", acrescentou.

"Entendo a gravidade das palavras que foram ditas, não por mim, mas por um convidado chamado a falar de última hora sem o meu consentimento. Estou conversando com a Baby do Brasil e os outros para justificarem suas falas publicamente, já que elas não refletem meus valores nem os do D-EDGE", afirmou.

Ainda em comunicado, o dono da balada ressaltou: "Sempre defendi que a justiça deve ser feita e que nenhum tipo de violência pode ser minimizada ou tolerada. Este é um problema grave que exige uma resposta contundente e a implementação de políticas públicas que protejam as vítimas e punam os agressores".

Ratier garantiu que o evento do culto "foi uma exceção isolada" e que "não irá mais acontecer".

"A casa continua com suas atividades normais, oferecendo a cada noite um espaço de música eletrônica, como sempre fez ao longo dos seus 25 anos de história", completou.

A polêmica declaração de Baby do Brasil

Baby do Brasil começou a viralizar ao aparecer em vídeo pedindo para que vítimas de abusos sexuais "perdoem" seus agressores.

A cantora pediu para que público presente se livre todos os sentimentos ruins e perdoassem aqueles que lhes fizeram mal.

"Perdoa tudo que você tiver de ruim no seu coração, aqui, hoje, nesse lugar, perdoa! Se teve abuso sexual, perdoa! Se foi da família, perdoa!", declarou a cantora.

A famosa seguiu e disse: "Se é briga de família: mãe, filho, pai, perdoa!". Ela ainda rebateu comentários sobre lotar a balada: "Hoje mesmo eu tive uma pessoa na minha família que disse assim: 'você não vai transformar a [D-Edge] numa balada gospel'".