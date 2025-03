Filho revela atual quadro de saúde de Preta Gil após nova internação

Filho de Preta Gil falou sobre saúde da mãe - Foto: Reprodução | Instagram

Filho de Preta Gil, Francisco Gil abriu o jogo sobre a batalha da mãe contra o câncer e também a nova internação da cantora. Ela voltou a ser internada no último dia 8, em hospital em Salvador, "para monitoramento e cuidados médicos" após um quadro de infecção urinária.

"São vivências que são naturais da vida, então, vamos aprendendo com isso. Na verdade, a gente está sendo forçado a lidar com as questões que a vida nos impõe como a morte, a vida, a saúde, a doença... E isso potencializa o que vejo de mais importante na vida que é o amor. Isso me colocou num lugar, numa dimensão do amar muito maior!", declarou a famosa ao Gshow.

O músico falou da importância do "amor próprio", além do "amor das pessoas que a gente tem, o amor visceral de mãe, de filho e de família".

"Por mais que a gente possa sofrer, temos que aprender e transformar isso em positividade. No meio desse caos, minha mãe tem vivido momentos incríveis e isso é o que mais inspira. A forma como ela tem encarado tudo é um motor. Mas é um processo profundo", afirmou Francisco Gil.

O herdeiro ainda lembrou que Preta Gil vai precisar viajar para os Estados Unidos em breve. O motivo tem relação com um tratamento intenso: "Daqui a pouco retoma mais uma fase, vou estar com ela. É isso, um dia de cada vez".

"A gente vai vivendo agora muito de acordo com isso. É muito importante estar ali perto dela. Ao mesmo tempo que ela também é a pessoa que mais me incentiva a estar na estrada, a continuar os meus trabalhos. Ela me apoia muito. Então, é uma vida que a gente vai equilibrando", completou.