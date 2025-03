Pai de Neymar teria oferecido R$ 80 mil para acobertar suposta traição - Foto: Reprodução

Uma modelo identificada como Any Awuada afirmou ter recebido R$ 20 mil para entreter Neymar Jr. e seus amigos durante uma festa privada em uma chácara isolada no interior de São Paulo. Segundo ela, a noite foi regada a bebidas e pôquer, e incluiu momentos íntimos com o jogador.

A polêmica se intensificou após a informação de que um vídeo do encontro teria sido oferecido ao jornalista Leo Dias por R$ 50 mil. Em resposta, o pai de Neymar teria feito uma contraproposta de R$ 80 mil para evitar a divulgação do material. Durante entrevista ao Fofocalizando, Any confirmou ter ficado com Neymar e relatou que outra mulher presente no evento recusou ir para o quarto com o jogador.

A assessoria do atleta nega as acusações.