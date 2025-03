Modelo que diz ter transado com Neymar é investigada por estelionato

Modelo já foi condenada por não ter entregado um produto vendido a uma cliente - Foto: Divulgação | Santos | Raul Baretta, Reprodução | Redes Sociais

A festa promovida pelo atacante Neymar tem dado o que falar nesta semana. Com muitas mulheres, bebidas poker, o evento privado tem tomado os holofotes da mídia, mas ao que parece, também há alguns resquícios no mundo policial.

Isso porque a acompanhante de luxo Nayara Macedo, conhecida por Any Awuada, que confirmou ter se envolvido com Neymar e uma outra mulher, é investigada por estelionato no Tribunal de Justiça de São Paulo e já chegou a ser condenada. As informações são do portal Itatiaia.

Ainda segundo a publicação, o caso em questão envolve a venda de produtos irregulares por meio de redes sociais e está sob análise da Justiça desde 2023. Há denúncias de falsificação de perfumes, roupas, tênis e maquiagens de marcas conhecidas e de grife.

Dentre as sanções sofridas pela modelo estão um mandado de busca e apreensão na sua casa em 2023, bem como a suspensão das suas redes sociais. Em junho de 2024, a Justiça determinou que a conta '@naysperfumaria.br’ fosse retirada do ar, alegando a comercialização de produtos supostamente irregulares e contrafeitos.

Além da investigação criminal, a modelo foi condenada na esfera cível em um dos processos relacionados à sua atividade comercial, na última sexta-feira (7). Em uma ação, uma consumidora alegou ter adquirido um perfume no valor de R$249,00 e não ter recebido o produto. Na decisão, a juíza do processo reconheceu a falha na prestação de serviço e condenou Nayara ao pagamento de R$249,00 por danos materiais, determinando a restituição do valor pago.