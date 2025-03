Saiba os melhores momentos do Sincerão da semana do BBB 25

Cada participante tinha 90 segundos para justificar suas escolhas - Foto: Reprodução | TV Globo

O Sincerão desta segunda-feira, 17, no BBB 25 foi marcado por discussões acaloradas e novas rivalidades na casa. Na dinâmica, os brothers e sisters precisaram classificar os colegas em três categorias: aqueles que "mais gostam", aqueles que "menos gostam" — para quem deveriam escolher uma placa com um adjetivo negativo — e os que restaram, ficando com o status de "nada", sofrendo a punição de uma bomba de cores.

A dinâmica começou com os protagonistas da última semana: os emparedados Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa; o Líder Guilherme; o Anjo João Gabriel; Vinícius, dono do Poder Direto; e Renata, que voltou da Vitrine do Seu Fifi.

Cada participante tinha 90 segundos para justificar suas escolhas, enquanto os alvos das críticas tinham 30 segundos para se defender. No fim, Tadeu Schmidt fez um balanço do jogo, destacando os nomes mais mencionados, como Aline Patriarca, Gracyanne Barbosa e Vitória Strada.

Aline x Eva:



A baiana Aline não poupou críticas à postura de Eva no jogo, acusando a sister de não ter personalidade e depender das opiniões alheias para tomar decisões.

"Uma pessoa que não tem personalidade, não consegue se posicionar e que sempre fala as mesmas coisas. Quando uma pessoa precisa te orientar, fica nítido que você é extremamente mal educada e não tem personalidade. Você é extremamente influenciável", disse Aline.

Vinícius, então, reforçou a crítica chamando Eva de "sombra".

Daniele Hypolito x Brothers:

A ex-atleta entregou a placa de "descontrolado" para João Gabriel, "joga sujo" para João Pedro e "oportunista" para Maike.

Em seguida, Daniele precisou justificar por que escolheu esses brothers como as pessoas de quem menos gosta e tentou minimizar sua escolha, dizendo: "Não são os que menos gosto...". Nesse momento, Tadeu Schmidt interrompeu a sister, pausou o tempo e a corrigiu: "São as que você menos gosta, Dani. Não dá para fugir do que estou pedindo aqui. São as pessoas de que você menos gosta, por favor", pontuou o apresentador.

A ginasta então retomou sua justificativa: "A estratégia, para mim, foi uma estratégia medrosa. [...] O que me pegou muito foi ontem, quando Guilherme estava questionando, principalmente o João Pedro e o João Gabriel, [...] eu não sei qual dos Joãos falou assim: 'A Renata sabe'. E eu queria entender o que a Renata sabe", começou.

"Foi algo que foi trazido pelo público dizendo que sou 'planta' e aí vocês acreditaram nisso como verdade suprema no que foi dito ou então ela sabe a estratégia de vocês. E eu queria entender, porque eu sei que a gente não tem tanta proximidade, principalmente o João Gabriel e o João Pedro, mas eu respeito, gosto para caramba. [...] Mas eu queria entender, a estratégia trazida de fora do Fifi ou foi uma estratégia que a Renata sabia de vocês? [...]", argumentou Daniele.

Gracyanne Barbosa x Diego Hypolito:

Durante a dinâmica, Gracyanne Barbosa fez críticas a Diego Hypolito, destacando contradições no comportamento do brother dentro do jogo.

"Embora eu tenha um carinho muito grande por ele, palavras ditas pela própria boca dele me deixaram muito em dúvida aqui dentro", iniciou a musa fitness.

Em seguida, ela reforçou sua justificativa: "No primeiro dia ele disse que gostava de mentir. Eu tentei levar isso para um outro lado, só que frases saindo da sua boca, que você 'foi um personagem até o show da Ivete', que você 'não era verdadeiro', que você 'seguia dicas'... Me fizeram duvidar da sua credibilidade, e por isso, aqui dentro, acho que você se tornou um pouco hipócrita", afirmou Gracyanne.

Guilherme X João Gabriel no intervalo:

Durante o intervalo da dinâmica, Guilherme criticou as escolhas do Quarto Fantástico: "É porque a prioridade não era a Aline, não". João Gabriel, então, rebateu: "Nós não podemos mudar, não?". O genro de Delma argumentou que estava apenas expressando sua opinião.

Na sequência, o goiano confrontou o brother, afirmando que ele impõe sua opinião como se fosse a única certa: "Sua opinião não vale sozinha aqui, não, tem mais gente". A troca de farpas aumentou e os dois passaram a se xingar.

A discussão continuou, e Guilherme relembrou um momento da festa: "Na festa você disse que minha opinião era importante para você e agora você acha isso". João Gabriel, então, reclamou de um comentário do pernambucano após a formação do Paredão, e o bate-boca ficou mais intenso, com ambos elevando o tom de voz.

"Você é burro!", gritou João Gabriel. "Burro é você com uma jogada dessa", rebateu Guilherme.

João Gabriel X Guilherme:

Após fazer suas escolhas, Guilherme afirmou que João Gabriel tem atitudes "nada com nada", e o salva-vidas de rodeio respondeu:

"Eu estou pronto para o embate com você, se quiser. Então, pronto! Está respondido. Estou pronto para você! Bato no peito e vou com você no embate. Você que não sustenta o que fala. Eu não corro de embate? Vamos, então! O meu era a Aline, mas agora tenho você!"

Renata X Delma e Aline:

Renata escolheu Aline, Delma e Daniele Hypolito para o Sincerão. Após a bailarina fazer os apontamentos, Delma se defendeu e disparou: "Renata, eu não retiro nada do que eu disse. Falei que você era antipática, insuportável... falo mesmo. Porque você queria mandar no quarto, até para dormir você queria procurar para dormir melhor você e sua amiga."

Renata interrompeu, e Delma disparou: "Deixa eu falar! Então me escute, meu amor. Então pronto. Falei e falo e vou continuar. E se der embate, vai continuar tendo embate. Você chegou com sua arrogância todinha, com seu nariz em pé."

“Vinte dias de jogo e você precisou sair do jogo para aprender a jogar, porque não se posicionou várias vezes. Todo mundo falava, todo mundo achava que você estava pousando feito mosca de padaria, ia de quarto em quarto, foi o que você fez”, disparou Delma.

Em sua réplica, Aline responde que a sister é "falsa e mentirosa" e a acusa de ter gritado no bate-boca na noite anterior: "Você gritou porque você quis."

“Você falou para o Guilherme que aumentava o tom de voz quando a outra pessoa aumentava, e ontem eu não aumentei em momento nenhum. Você que estava gritando. Ô Renata, você está se contradizendo em tudo. Você está passando vergonha, meu amor. Está passando vergonha no débito, já está feio”, argumenta a policial militar.

Vinícius X Quarto Fantástico

"Mesmo seguindo a tal estratégia brilhante, que o Brasil está chocado, em pânico com a estratégia, Maike tinha tudo para votar em mim, já que me botou no Paredão e no Barrado no Baile", disse Vinícius.

“Eva é hipócrita porque, em vários momentos, ela pontuou, na semana, Aline uma coisa, Dani [Daniele Hypolito] em outra. [...] Ela tem que se decidir se está com a personalidade de uma pessoa que questiona, se posiciona e aparece no jogo ou se vai querer aparecer agora, depois de 60 dias de jogo, que todo mundo já sabe quem é todo mundo”, criticou o baiano.

Em seguida, Vinícius criticou a forma como Renata voltou da Vitrine do Seu Fifi: "Chegou aqui muito soberba, autoritária, com informações." Então a sister rebateu o promotor de eventos.

Maike X Vinícius:

"Você acabou de ser hipócrita, eu tenho embate com você e você comigo e não votou em mim", contestou o paulistano.

"Isso é um jogo de questionamentos e julgamentos, mas se vocês não gostam de ser questionados e julgados a porta está aberta e o botão de vez em quando fica verde, é só apertar e sair", rebateu Vinícius. "Eu não sou Líder, mas assim que for, claro que o voto vai ser em você." O bate-boca seguiu após o apontamento e Vinícius chamou o nadador de "samambaia".

Diego Hypolito X Gracyanne Barbosa:



Na vez de Diego Hypolito, o brother escolheu Eva como "barraqueira", Maike como "oportunista" e Gracyanne como quem "joga sujo". Na sequência, ele justificou suas escolhas e falou sobre a musa fitness:

"É uma questão muito de surpresa, porque a Gracyanne teve oportunidade aqui, diversas vezes, de conversar comigo."

"Eu sempre jogo de uma maneira limpa, de conversar às claras. E sei que você tem todas as suas dores de dificuldades, mas você é uma mulher muito empoderada, incrível, que poderia ter tido a hombridade de falar diretamente comigo coisas que você sabia e pensava," desabafou o ginasta.

Delma X Renata:

Delma colocou "cobra" em Renata afirmando que a sister migrava entre os diferentes grupos da casa.

"Desde o primeiro dia em que a gente se conheceu, ela ficava em todos os quartos, então, para mim era uma cobra que se rastejava por todos os quartos, todos os grupos," disse a dona de casa.

"Até encontrar, no final, já quase do jogo, um grupo. Hoje ela diz que tem um grupo. Porque agora ela encontrou, até isso ela ficou tentando e ninguém nos grupos quis ela. Todos os grupos que ela tentou ficar, expulsaram," justificou Delma.



Vitória Strada X Renata:

"As duas sempre foram vistas aqui na casa como uma pessoa só, eram as bailarinas ou as Renatas, porque a Renata sempre teve essa posição de líder do grupo, como ela está agora nesse momento que voltou agora da dinâmica", disse Vitória Strada.

Na sequência, a atriz disse que Renata, pela primeira vez, teve coragem de se posicionar durante o confinamento desde que retornou da Vitrine do Seu Fifi. Então Eva começou a defender sua ex-dupla.

Vilma X Aline e Vinícius:

Vilma usou o tempo de fala para resgatar a relação de Aline com o filho Diogo Almeida e não poupou críticas à sister e ao amigo Vinícius: "Estou muito inquieta com a notícia que eu recebi que você e Vinícius fizeram trapaça para confundir a mente de Diogo [Almeida]. Aquela história que vocês trouxeram, eu já sei o que é. Vocês trouxeram no Sincerão e deixou ele descontrolado", começou Vilma.

"Eu pescava e falava 'cuidado', mas não gosto de falar sem provas, então me segurei. Você deu tumulto com ele no quarto. Depois Vinícius entrou no Sincerão querendo desmascarar ele, chamando ele de covarde, dizendo que a máscara dele caiu e que tinha um assunto que não podia falar. Só que agora eu sei qual é o assunto e sei que vocês mentiram, vocês inventaram, tramaram isso aí", disparou Vilma.

Aline X Renata e Gracyanne

Aline apontou que Renata é "dissimulada", Eva é "manipulável" e que Gracyanne "joga sujo". "A Gracyanne joga sujo porque você tem que escolher se fala mal ou anda junto. O Diego (Hypolito) ela dizia que amava e falava mal dele pelas costas, uma atitude que eu não concordo", começou a baiana.

"Eva está super apagada no jogo. [...] Ela não tem opinião própria, não se posiciona, então eu vejo ela aparecer pouquíssimo no jogo", continuou a policial militar.

"Você me lembra muito um personagem da minha infância, que é o Soneca, dos Sete Anões. Depois de 60 dias você veio acordar para o jogo, porque nesse tempo todo você estava em cima do muro esse tempo e demorou a se posicionar", alfinetou Aline.

Para finalizar, a sister disse: "Você é uma cobra e me questionou por eu ter colocado [o emoji]. Eu vou colocar quantas vezes eu achar que é o seu necessário. E o vômito eu coloco porque eu tenho nojo de pessoas como você, que é saboneteira e não tem coragem de comprar uma briga e bater no peito". Renata retrucou o sentimento pela baiana é "recíproco".

Depois de deixar a dinâmica, os gêmeos começaram a cantar uma paródia para provocar Aline.