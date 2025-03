Aline Patriarca critica Vitória Strada no BBB 25: "Ela vai se enrolar"

Daniele Hypolito concordou com Aline - Foto: Reprodução | TV Globo

Durante uma conversa com Daniele Hypolito e Guilherme, Aline Patriarca fez duras críticas à postura de Vitória Strada no BBB 25. Aline observou que a atriz tem circulado pela casa e conversado com várias pessoas, o que, para ela, poderia gerar problemas: “Ela mesma vai se enrolar... Uma coisa é ser educada, gentileza. Agora ficar em grupinho?”.

Daniele concordou com Aline, mencionando que havia comentado sobre a situação, mas sem querer parecer que estava vendo algo onde não existia. Guilherme, por sua vez, disse que não havia percebido tal comportamento, e comparou a relação de Vitória com os outros participantes à de Vinícius. "Eu de fato não tinha visto. A mesma relação que vejo que ela tem é a que Vini tem. Não vejo como um problema", afirmou.



Aline discordou de Guilherme e ressaltou que a postura de Vitória se tornava mais preocupante à medida que o jogo avançava: "Mas a partir do momento que as coisas começam a ficar mais acirradas, ele se posiciona. Não é a mesma coisa."

Ela ainda destacou que Vitória é quem busca se envolver com os outros, e não o contrário: “No caso da Vitória, é ela que vai atrás, não o grupo que vem e senta do lado dela. Ela que tá indo, veja aí direitinho.”

Guilherme sugeriu que seria necessário "dar um toque" em Vitória sobre o comportamento observado.