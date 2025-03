Davi Brito explica por que desistiu da Medicina após BBB

Davi falou sobre desistência de cursar Medicina - Foto: Reprodução | Globo

Davi Brito abriu o jogo sobre o motivo pelo qual desistiu de cursar Medicina, desejo citado por ele durante toda a sua participação no BBB 24. O ex-BBB mudou de ideia e iniciou a faculdade de Direito depois que deixou o reality show da Globo.

Em entrevista ao canal do ex-BBB Rodrigo Mussi, o baiano esclareceu: "Por que eu não tenho o direito de mudar? Saí do 'Big Brother' com três milhões na conta e responsabilidade. Tenho uma família, minha mãe, uma irmãzinha... Tenho uma casa para manter".

"Estava no meu coração mesmo cursar [Medicina]. O povo acha que tem que mandar na minha vida, que só porque 'ah, votei nele', tem que mandar na minha vida. Só que quando eu saí do 'Big Brother', me peguei numa situação muito complicada: pessoas que dependiam de mim", explicou.

Davi Brito ainda ressaltou que o motivo da desistência tem relação com o fato de perceber que a faculdade de Medicina exigiria dedicação integral.

"Medicina é um estudo... para quem não sabe, vai procurar no Google para saber: você tem que estudar de manhã, vai para casa almoçar e volta para estudar à tarde. E de noite tem trabalho para fazer. Você não para de estudar. E será que um garoto como eu, com 23 anos de idade, com esse dinheiro na mão... você sabe que, quando tem dinheiro, não quer mais voltar a não ter, você quer viver uma vida boa. O sonho de todo brasileiro pobre é ser rico", esclareceu.

O ex-BBB também falou da sua responsabilidade: "Me peguei com essa responsabilidade de ter que investir o meu dinheiro, ter uma empresa, trabalhar, sustentar a casa. Hoje eu pago a escola da minha irmã e as contas da casa. Será que se eu concluísse Medicina ia dar tempo de fazer tudo o que faço hoje? Porque eu já tenho uma vida corrida sem a Medicina. Sonhava em ser doutor. Só que, quando entrei no BBB, eu já saí de lá com a vida boa".