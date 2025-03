Davi Brito reflete sobre fama e perda de seguidores após vencer BBB

Davi destacou a dificuldade de administrar sua presença nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Após vencer o BBB 24 e levar para casa o prêmio de R$ 2,9 milhões, Davi Brito enfrentou um período conturbado e cheio de desafios. O baiano de 22 anos revelou em um desabafo sincero os impactos da fama repentina em sua vida pessoal e profissional. Um dos maiores reflexos desse período foi a perda de aproximadamente três milhões de seguidores no Instagram.

"Só o fato de eu ter caído de repente nessa nova realidade já foi um choque para mim. Eu estava completamente despreparado, não sabia como lidar com tantas mudanças ao mesmo tempo. Minha imaturidade me prejudicou bastante. Perdi seguidores por causa de todas essas polêmicas", confessou o ex-BBB.



O turbilhão de eventos que seguiu sua saída do programa incluiu o fim de seu relacionamento com Mani Reggo, seu namoro antes de entrar no reality. Davi também destacou a dificuldade de administrar sua presença nas redes sociais, um ponto que considera essencial para sua trajetória. Durante sua participação no BBB 24, a responsabilidade de gerenciar suas redes foi de sua irmã, Raquel Brito, que buscou manter uma boa comunicação com o público.

"Ela fez um trabalho espetacular, segurou tudo até eu sair. Mas, no pós-programa, vi que precisava de uma equipe maior, algo mais estruturado, e isso me fez falta", afirmou Davi, evidenciando a importância de ter uma estrutura sólida para lidar com a exposição digital.

Apesar dos percalços, Davi acredita ter amadurecido ao longo dos meses seguintes. "A vida é feita de experiências, e a gente precisa errar para aprender. Hoje, eu me sinto muito mais tranquilo, mais preparado para encarar os desafios e evitar cometer os mesmos erros", refletiu.

Atualmente, o ex-BBB tenta reverter as dificuldades, investindo em imóveis e assinando um contrato de patrocínio com uma marca de apostas esportivas, sua única parceria comercial até o momento.