Davi Brito critica BBB 25 e afirma que Boninho fazia o reality 'andar'

- Foto: Reprodução | TV Globo

Davi Brito, atual campeão do Big Brother Brasil, afirmou que a edição deste ano do programa não está lhe prendendo e que a ausência do ex-diretor Boninho tem feito muita falta. Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL, ele disse que acompanha apenas trechos do reality.

“Sinceramente, eu estou assistindo mais os cortes, eu não vou mentir, não vou negar. Eu não estou assistindo muito ao Big Brother, mas estou vendo só os cortes. Estou vendo muito corte bom”, revelou Davi.



Mesmo sem acompanhar a edição de forma assídua, ele pontuou que sente falta da presença de Boninho no comando do programa. Para Davi, o ex-diretor sabia como movimentar o jogo e tornar a dinâmica mais intensa.

“Falta um Boninho. Tá fazendo falta. O cara estuda. Ele tem a visão do reality show. Ele sabe causar o problema. Ele sabe provocar você. Ele sabe escolher os participantes. Eu acho que Boninho é um cara que tem o dom. Ele tem o dom de fazer acontecer o reality show”, declarou.

O campeão do BBB 24 ressaltou que, com Boninho no comando, a temporada atual estaria mais acelerada e instigante. “Está fazendo muita falta na Rede Globo, e eu acredito que a Globo em si está sentindo a falta do Boninho dentro desse reality do BBB 25, porque com 100% de certeza eu te afirmo que se o Boninho tivesse feito esse reality show do BBB 25, não estaria dessa maneira, estaria muito mais andado esse programa.”

Davi também comparou a edição atual com a anterior, exaltando o trabalho do ex-diretor. “Até em termos de Sincerões estaria muito mais adiantado. Ele sabe criar a dinâmica para fazer o negócio andar. Nas provas também, ele sabe botar pra andar. Ele tem a visão do reality show.”

Para ele, a edição deste ano ainda não tem um favorito claro. “Eu não tenho ninguém favorito para ganhar esse BBB não. Todos que entraram, merecem. Merecem porque conseguiram chegar lá. Está complicada essa edição, acho que a galera está com medo de se jogar.”