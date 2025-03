Após fala forte de Gracyanne no BBB, Belo sai em defesa da ex-mulher

Belo e Gracyanne foram casados por 16 anos - Foto: Reprodução | Instagram @belo

Após declaração da modelo Gracyanne Barbosa no BBB 25 de que já precisou pegar comida do lixo para se alimentar quando foi morar no Rio de Janeiro, seu ex-marido, Belo, foi às redes sociais para defender a ex-companheira.

“Eu conheço Gracyanne como poucos. Durante 17 anos, estive ao lado dela, vi sua força, suas batalhas e tudo que ela superou para se tornar a mulher incrível que o Brasil não conhece. Mas o que muitos não sabem – e talvez ela nunca tenha tido coragem de contar antes é o que realmente firmou marcado em sua trajetória”, iniciou o artista.

“Quando Gra chegou ao Rio de Janeiro, ela não tinha nada. Nada além de um sonho e a vontade de vencer. Teve dias em que não teve nada para comer, noites em que não tinha onde dormir. Ela passou dificuldades, fome. Parte disso ela já tinha conseguido contar publicamente, parte não”, disse Belo.

O ex-amor de Gracyanne relembrou os momentos juntos e seguiu em sua defesa. “Eu sei de praticamente tudo, porque o assunto ficou guardado entre nós durante os 16 anos que estivemos juntos. Isso não é algo fácil de dizer, nem pra mim, nem pra ela. Mas é uma verdade que agora veio à tona e explica muito sobre as reações dela dentro da casa do BBB 25. Tem a dificuldade com a comida , que ela expôs hoje. E também a desconfiança em relação a tudo e todos, muito compreensível quando se observa todo o passado”.

Confira na íntegra as mensagens compartilhadas nos stories de Belo:

| Foto: Reprodução | Instagram @belo

| Foto: Reprodução | Instagram @belo

Entenda o caso

Após participar da dinâmica Vitrine do ‘Seu Fifi’, Renata voltou para a casa com várias fofocas passadas pelo publico. No momento de revelar as informações para os brothers, Renata contou que é Gracyanne que costuma "roubar" comida da casa.

A fofoca, no entanto, desencadeou uma revelação. Em conversa com Daniele Hypólito e Vinícius Nascimento, Gracyanne acabou revelando que já precisou pegar comida do lixo para se alimentar, e restrição de comida na casa estava despertando gatilhos nela. Os confinados ficaram surpresos com a declaração e acolheram Gracyanne.