Gracyanne sobre Belo: "Sou casada, mas não sou casada" - Foto: Reprodução

Durante uma conversa no BBB 24, Gracyanne Barbosa fez uma revelação surpreendente sobre seu relacionamento com Belo. Enquanto se maquiava para a festa do líder Maike, ela e Daniele Hypolito mencionaram o cantor ao cogitarem quais músicas poderiam tocar na noite.

Ao relembrar que Maike escolheu Belo como artista desejado no programa, Gracyanne comparam o ex-relacionamento com a participação de Bruna Gonçalves no reality, casada com Ludmilla na época.

E elas eram casadas, e eu nem sou mais casada. Quer dizer, sou casada, mas não sou casada Gracyanne

Daniele, por sua vez, interpretou a fala como parte de um processo necessário. "Às vezes, foram percalços que a vida precisava", opinou a ginasta.

A ex-atleta aconselhou a amiga: "Às vezes, precisa, Gra. Às vezes, é necessário, e a gente não vai entender. A gente só vai entender depois, quando tudo estiver totalmente resolvido, totalmente calmo, aí vai se ter o entendimento. Até isso acontecer, a gente nunca sabe".