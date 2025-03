Focada nas eleições, Urach faz apelo e dispara: “Medo só de Deus”

Andressa Urach pretende se candidatar para deputada federal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach segue firme na decisão de que vai concorrer para deputada federal nas próximas eleições. Em vídeos publicados no Instagram na madrugada desta quinta-feira, 13, a criadora de conteúdo adulto pediu para os seus seguidores regularizarem seus títulos de eleitor para votar nela.

“Existem 70 vagas para deputados federais aqui em São Paulo e eu vou precisar de algo em torno de 160 mil a 200 mil votos. É muita gente. Eu preciso agora que você, daqui de São Paulo, regularize seu título para que na próxima eleição eu possa contar com você”, pediu.

Urach seguiu: “[...] Todo mundo sabe que para tudo que eu me dedico, me dedico 100%. Se eu sou crente, eu sou 100% crente, se eu sou criadora de conteúdo, eu sou 100% criadora de conteúdo, e eu dou o meu máximo. Se eu entrar na política, eu vou revolucionar o Brasil”.

A famosa disse que vê “muita coisa errada” na política. “E eu sei que talvez não consiga mudar tudo, mas o pouco que eu fizer e mudar, já vai ser diferente”, pontuou.

Em seguida, ela disse que se os políticos “trabalhassem como deveriam, o Brasil não estaria do jeito que está”. “Eu vejo que eu vou arrumar muita briga, e eu não tenho medo de homens. Eu tenho medo só de Deus, porque ele é quem domina minha vida, ele conhece meu coração e minha consciência. Por isso, eu não ligo para o que as pessoas falam, pelas pragas que me rogam, porque eu sei que eu estou viva com um propósito”, falou.

Andressa Urach completou: “Se for a vontade de Deus, eu vou conseguir esses 160 mil votos, ou 200 mil votos, para que eu seja eleita na próxima eleição como deputada federal”.