Carmo Dalla Vecchia detona seguidor após ser chamado de “acabado”

Carmo Dalla Vecchia - Foto: Divulgação

O ator Carmo Dalla Vecchia detonou um seguidor que fez um comentário dizendo que ele está “muito acabado”. Ele rebateu o internauta nessa quarta-feira, 12, no Instagram, e falou sobre a aparência do rapaz.

“Estou com mais cabelo do que você. E meus dentes estão mais cuidados. O que acontece é que você fica esperando o cara que viu na TV 20 anos atrás. E quando me vê, percebe que o tempo passou. Mas passou melhor para mim do que para você, viu”, disparou.

Carmo Dalla Vecchia seguiu: “Tente uma dieta para sair da aparência de Fofão do Balão Mágico. Talvez ajude você a pegar mais gente”. Recentemente, o ator mostrou mudanças no corpo após seguir firme na rotina fitness e impressionou o público.

Veja o comentário: