Casado, Carmo Dalla Vecchia se declara ao ex: "Nunca nos separamos"

Carmo Dalla Vecchia surpreendeu com uma declaração especial ao arquiteto Adriano Da Silva Falcão, seu ex. Nesta quarta-feira, 11, o ator, que atualmente é casado com João Emanuel Carneiro desde 2006, ressaltou que já foi casado e garantiu que ele é o seu melhor amigo.

"E quando seu melhor amigo é seu ex? Já passaram por isso? Nunca nos separamos, faz 31 anos. Fomos colegas de aula 5 anos antes de nos casarmos. Você sempre melhor aluno e eu meio perdido, com um péssimo corte de cabelo e posso provar!", declarou.

O famoso ainda falou: "Uma das últimas vezes que estivemos juntos, passamos quinze dias grudados na serra e montamos dez quebra-cabeças. Somos rotina e aconchego na vida um do outro. Mesmo calados somos conforto e reconhecimento. Nossas vidas formataram ângulos e eixos de segurança".

"Pelo menos para mim, eu sei que alguém gosta de mim do jeito que eu sou e que vai rir se eu estiver ridículo dizendo que vou sair de shorts brancos e sem cueca pra correr na chuva. Sinto meu filho meio teu filho e tua mãe meio a avó, porque afinal tão poucos de nós tiveram a chance de ser quem são", ressaltou Carmo Dalla Vecchia.

O ator disse que eles passaram um tempo casados antes dele se envolver com o autor de Mania de Você, com quem está junto há 18 anos e teve Pedro Rafael Carneiro Dalla Vecchia, nascido em 2019.

"Quando nos casamos, dormíamos juntos em camas de solteiro que se juntavam a noite. Porque quando casamos, em casa éramos apenas amigos, por mais que dormíssemos todos os dias da semana colados. Fomos dragados pelo nosso tempo que nos deixou mudos e nos fez abaixar a cabeça", falou.