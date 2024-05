Casado com um homem, Dalla Vecchia diz que é a “mulher da relação” | A TARDE

O ator Carmo Dalla Vecchia, de 52 anos, fez revelações sobre a relação com o marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro, 54. Em entrevista ao podcast do site Gay Blog BR, ele contou que se considera o “lado feminino” da rotina conjugal e explicou o porquê.

“Eu digo que eu sou a mulher da relação, né? Quando a gente vai em um jantar, eu me grudo com as mulheres, e ele geralmente se gruda com os homens. Eles falam de economia, de história. Eu começo a falar sobre educação infantil”, contou.

Na ocasião, Carmo ainda disse achar extremamente importante, principalmente para a comunidade, “um viado falando e dando opinião sobre desenvolvimento infantil sadio. É uma conquista para todos nós”.

O ator aproveitou para lamentar que ainda haja tanto receio na televisão de mostrar, sem tabus, o romance entre dois homens. “Geralmente, [o gay] só pode aparecer [na novela] se for engraçado, divertido e me fizer rir. Se você for engraçado, divertido, se me fizer rir, eu permito que você exista - mas, mesmo assim, não vai beijar na boca, não! Beijar na boca não pode - e, quando temos, é aquele beijinho no escuro, escondido atrás de uma trepadeira, quase para não agredir a dona de casa. Não me venha com o papo de que a dona de casa não está preparada ainda para isso! Porque, se ela não está preparada, cabe a nós ajudarmos ela a estar preparada, e não simplesmente tirar o beijo.”

