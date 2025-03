Gracyanne Barbosa se desculpa após pegar comida no BBB 25: "Fome"

Gracyanne surpreendeu os colegas ao expor um episódio delicado de sua vida - Foto: Reprodução | TV Globo

As últimas semanas não foram fáceis para Gracyanne Barbosa no BBB 25. Com a eliminação de suas maiores aliadas, Camilla e Thamiris, em semanas consecutivas, ela se viu isolada no jogo, enfrentando críticas e tornando-se alvo do líder Guilherme para o Paredão. Neste sábado, 16, a sister não conteve as lágrimas e decidiu reunir os participantes para um desabafo emocionante.

No discurso, Gracyanne surpreendeu os colegas ao expor um episódio delicado de sua vida. "Bom, gente, eu queria pedir desculpas para todos vocês. Acho que a maioria já sabe que eu estava pegando comida, e não espero que ninguém entenda, eu só queria explicar o que acontece comigo", iniciou ela, visivelmente abalada.



A sister então revelou um passado que nunca havia compartilhado com ninguém. "Me levou para um lugar que eu achei que nunca mais ia visitar, são coisas que eu nunca compartilhei com ninguém, não queria que ninguém soubesse, não queria dividir com ninguém, de quando eu passei fome, de quando eu tinha que comer no lixo", desabafou.

Em meio às lágrimas, Gracyanne explicou por que nunca falou sobre isso antes. "Sei que ninguém tem nada a ver com isso, sei que é errado, mas não queria compartilhar isso porque não queria que a minha mãe soubesse, sofresse por uma coisa que eu passei, que já passou, sabe? Não acho que ninguém precisava saber, eu achava que nunca mais eu ia estar nesse lugar, que é uma coisa que eu vivi que eu tenho vergonha de ter vivido isso, tenho vergonha de ter mexido no lixo para comer e tenho vergonha de falar e de compartilhar com vocês. Então eu peço desculpas pelo que eu fiz", concluiu.

A revelação deixou os brothers comovidos, e até mesmo Guilherme, o líder da semana e responsável por sua possível indicação ao Paredão, não segurou as lágrimas. A sogra do brother, Delma, também se emocionou e saiu em defesa de Gracyanne: "Ninguém nunca percebeu nada que sumiu. A dor da fome só sabe quem passou, ninguém pode apontar o dedo".

Mais tarde, no quarto, ainda chorando, Gracyanne recebeu a visita de Guilherme, que tentou explicar sua escolha no jogo. "Só queria repetir mais uma vez que essa questão da indicação do Líder não é nada voltada para isso", garantiu.

Ele reforçou que não se trata de algo pessoal. "Volto a dizer, não é nada pessoal, é coisa de lados opostos. Esse jogo faz a gente viver lugares que a gente não quer viver", explicou. "Eu sei que aqui dentro a gente acaba agindo de forma que a gente nem quer. (...) Mas a minha questão do voto, pode ter certeza que não é nada pessoal. É só uma questão de jogo, de lados, infelizmente a gente está de lados opostos aqui dentro do jogo", concluiu o brother.