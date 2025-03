BBB 25: Diego vai para cima de Gracyanne e é surpreendido com fala

Diego e Gracyanne conversaram - Foto: Reprodução | Globoplay

Dois meses depois do início do BBB 25, Diego Hypolito descobriu que Gracyanne Barbosa já falou mal dele em diversos momentos e, inclusive, duvidou da ansiedade dele. A descoberta veio por Renata, que ouviu de familiares do atleta na Vitrine do Seu Fifi sobre a influenciadora.

No final da tarde desta sexta-feira, 14, Gracyanne foi até o quarto falar com o ex-ginasta, depois de uma conversa sobre o assunto com Daniele Hypolito. No cômodo, ela falou: "Não espero que você me desculpe aqui dentro, mas lá fora eu acredito que você vai assistir e entender meu lado".

"Não sei se eu falei mal de você, eu acredito que não, mas eu tive muitas dúvidas. Algumas eu tirei com você, algumas eu tirei com a Dani, e outras eu precisei ver com o tempo a sua postura", comentou a musa fitness.

A brother reagiu: "Eu demorei muito para acreditar, porque tinham coisas que eu não acreditava mesmo que eram verdade". A sister afirmou que foram atitudes do brother no começo do programa que a fizeram duvidar dele. "Eu conheci um Diego super forte lá de fora, eu não sabia das suas fragilidades. Eu tive que ver isso com o passar do tempo", confessou Gracyanne.

"Fiquei muito triste comigo por não ter sido honesta de uma vez com você. Entendo que quebrou alguma coisa entre a nossa amizade, mas espero que quando você saia daqui você assista", completou.