Renata e Aline discutem após retorno de sister para casa do BBB 25

Renata disparou uma alfinetada em Aline - Foto: Reprodução | TV Globo

Renata não perdeu tempo e logo ao retornar à casa do BBB 25, fez questão de provocar Aline Patriarca com informações que descobriu na dinâmica 'Vitrine do Seu Fifi'. Após acordar todos os participantes, a bailarina reuniu a casa para contar sobre o tempo que passou em uma "casa de vidro" dentro de um shopping, onde recebeu diversas fofocas sobre os colegas.

Logo no início, ela disparou uma alfinetada em Aline, utilizando uma frase dita pela ex-policial militar: "Avisando que a surucucu voltou pra quem ficou com saudade e pra quem celebrou quando eu fui embora", provocou Renata.



Reconhecendo a expressão, Aline se defendeu: "Ninguém celebrou quando você saiu daqui!" A discussão logo se intensificou quando Renata alegou que o público lhe mostrou vídeos, questionando o motivo de Aline ter a chamado de "cobra" no queridômetro. "Você continua sendo uma cobra, sim", rebateu Aline, irritada.

A tensão aumentou quando Renata revelou que Aline já estava combinando sua votação nela antes mesmo de ser votada pela bailarina. "Ela estava combinando com o Vini antes de votar em mim, se eu não desse o colar para o Maike. Eles estavam combinando de votar em mim!", acusou Renata.

Indignada, Aline gritou: "Mentira! Você é mentirosa. Isso aconteceu, Vinícius?" O promotor de eventos tentou amenizar, dizendo que só disseram que, caso precisassem votar, escolheriam ela.

Renata continuou sua provocação: "Eu sou cobra por quê? Por que eu não faço o que você quer? O problema não é dar sua opinião, é que você não quer ouvir. Você não escuta o outro."

Com os ânimos exaltados, a cearense finalizou: "Você vai gritar comigo e eu não vou mais baixar a voz pra você, nem vou baixar a cabeça pra você! Você me respeite!", causando ainda mais tensão na casa.