Líder, Guilherme revela sua indicação ao Paredão no BBB 25

Gracyanne e Guilherme chegaram a conversar sobre o assunto - Foto: Reprodução | TV Globo

O líder da semana no BBB 25, Guilherme, já definiu quem indicará ao Paredão. Durante conversa com seus aliados, ele revelou que pretende colocar Gracyanne Barbosa na berlinda.

A decisão foi debatida com Aline Patriarca, que demonstrou apoio e sugeriu que o grupo também somasse votos em Maike. "Eu já tenho várias críticas e situações em que eu não concordei com algumas atitudes e posturas dela, assim como ela tem várias críticas em relação a mim, mas em relação à pessoa. Sempre me tratou bem, com educação", disse a sister.



Gracyanne e Guilherme chegaram a conversar sobre o assunto, mas a musa fitness não pareceu concordar com a justificativa do brother. Caso Gracyanne esteja imune, Guilherme já tem um plano B: indicar alguém que ainda não enfrentou o Paredão. Entre os participantes que não foram para a berlinda até agora estão Eva, Maike, os gêmeos e Delma.

No Quarto do Líder, ele também definiu quem receberá a pulseira de "alvo" nesta semana. "Já botei aqui a ordem de pessoas que vou precisar dar a pulseira, o alvo: Gracyanne, João Gabriel, João Pedro, Maike, Eva e Vilma", disse Guilherme, ressaltando que não tem críticas a Eva e Vilma.

A formação do Paredão acontecerá no próximo domingo, quando a casa votará e definirá os emparedados da semana.