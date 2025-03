Jurídico de Aline, do BBB 25, anuncia medida contra equipe de Renata

Equipe de Aline toma atitude contra a de Renata - Foto: Reprodução | Globo

A equipe de Aline Patriarca, do BBB 25, decidiu tomar uma decisão contra os responsáveis pelas redes sociais de Renata Saldanha. No perfil da baiana, o jurídico da policial criticou a intenção dos rivais em tentar apontar que a sister está ameaçando a bailarina no reality.

Nesta quarta-feira, 12, o jurídico de Aline está pedindo uma “retratação imediata”. O time que cuida das redes sociais de Renata polemizou ao dizer: “Nesta madrugada, em conversa com parte do quarto Anos 50, Aline trouxe à tona a discussão com Renata na cozinha e fez declarações preocupantes que ultrapassam o limite do jogo".

"‘Oh o que ela fez: ‘Você entende que eu não tenho obrigação?’ Se fosse lá fora a conversa tinha acabado rápido! Sabe por que? Eu tinha mandado umas coisinhas que num instante a conversa tinha acabado em dois minutos’. Me diga, Aline, isso foi uma ameaça? O que você iria fazer? Qual providencia você iria tomar? São atitudes e falas como essas que acende um alerta que não deveria ser acesso em hipótese nenhuma!", completou uma das postagens da equipe de Renata.

Em nota, a defesa de Aline rebateu a equipe da rival, que tentou colocar para o público como se a policial tivesse ameaçado a sister.

“A defesa de Aline Patriarca vem a público repudiar veementemente as publicações caluniosas promovidas contra ela na data de 11/03/2025, com falsas alegações de que teria ameaçado pessoas durante sua participação no programa Big Brother Brasil (BBB 25)”, iniciou.

A nota chamou os rivais de “irresponsáveis”. “Imputando-lhe, sem qualquer fundamento, a prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal”, prosseguiu.

Segundo o jurídico de Aline, a equipe de Renata agiu como possíveis crimes de calúnia, injúria e difamação. Além disso, o discurso do time nas redes sociais teria fomentado o ódio contra Aline. A mensagem ainda pediu por uma “imediata retratação”.

“Diante disso, serão adotadas todas as medidas legais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos. Por fim, reforçamos nosso compromisso com a verdade e o respeito confiantes de que a justiça prevalecerá sobre atos irresponsáveis e criminosos”, conclui a nota.