Ator da Globo critica dinâmica do BBB 25 ao vivo: "Perder a linha"

Eduardo Sterblitch criticou dinâmica do BBB 25 - Foto: Reprodução | Globoplay

Eduardo Sterblitch surpreendeu com uma crítica à dinâmica da semana do BBB 25. Durante participação no Encontro, da Globo, o ator detonou a Vitrine do Seu Fifi, que colocou Renata em uma espécie de Casa de Vidro em shopping.

Sentado no sofá do matinal, o ator reagiu às informações passadas por Patrícia Poeta sobre a brincadeira que ocorreu no começo da manhã desta quinta-feira, 13.

"Tá rolando uma dinâmica, inédita, no BBB: a vitrine do Seu Fifi. Fifi, para quem não sabe, é de fofoca", disse a jornalista. "Obrigado, Patrícia", respondeu o ator, ironicamente.

Depois que a apresentadora falou sobre a dinâmica, Eduardo Sterblitch resolveu dar sua opinião a respeito da inovação da produção para esta temporada.

"Você vai ver. Eu acho que isso aí não foi uma boa ideia", disparou ele. "Por que?", perguntou a global. O ator completou: "Você vai ver a quantidade de gente que vai tentar mudar o jogo. Vai ter muita... Normalmente, acontece isso no início do jogo, e pela primeira vez tá acontecendo no meio".

Eduardo Sterblitch tentou minimizar a crítica que fez e declarou: "É uma novidade muito interessante, mas eu acredito que o público vai perder a linha".