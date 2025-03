Renata alerta Diego e Daniele Hypolito sobre Gracyanne Barbosa no BBB

Diego não reagiu de forma dramática - Foto: Reprodução | TV Globo

Renata, após retornar ao confinamento após passar um dia na dinâmica 'Vitrine do Seu Fifi', fez um alerta importante a Diego e Daniele Hypolito sobre Gracyanne Barbosa no BBB 25. Cumprindo uma promessa feita ao marido de Daniele, a bailarina pediu para conversar com a dupla de ginastas na área externa e revelou informações sobre a musa fitness.

A sister informou que Fábio pediu para passar um recado direto: "Fábio pediu pra te dizer pra não duvidar, esse foi o recado: Gracyanne fala o tempo todo de vocês. Se o Fifi não foi o suficiente pra você acreditar, tô aqui pra ser o porta-voz. Fala mal o tempo todo, questiona sua ansiedade, seus remédios, falou da Daniele também? Várias coisas. Mas pediram pra você abrir os olhos".



Surpreso, Diego não reagiu de forma dramática e apenas questionou Renata sobre sua opinião sobre ele após a experiência fora da casa. "Que você precisa abrir o olho pro jogo", foi a única resposta da cearense, mantendo a tensão no ar.