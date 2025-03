Renata expulsa do BBB 25? Entenda grave acusação contra sister

Renata tem divulgado a sua marca no BBB 25 - Foto: Reprodução | Globoplay

Renata voltou da Vitrine do Seu Fifi, no BBB 25, nesta sexta-feira, 14, com muitas informações e colocando para fora tudo o que pensa sobre rivais. No entanto, um momento em questão tem chamado a atenção e provocado até mesmo pedidos de expulsão para ela.

Pela manhã, depois de discutir com Aline, Renata foi para cima de Delma e afirmou que a senhora teria divulgado a sua marca em conversas.

"Dona Delma, muito obrigada por ter divulgado a minha marca. Ela não tira o meu nome da boca, ela fala de mim nos quatro cantos da casa. Ela fala de mim o tempo inteiro. Falsa foi o mínimo que ela me chamou. Ainda disse que eu era narizinho empinado, falou um monte de coisa de mim", afirmou a bailarina, na frente de todos.

Em seguida, em vários momentos, Renata citou o nome da sua marca. Internautas, então, apontaram que ela estaria quebrando a regra de divulgar uma empresa que não é patrocinadora do BBB 25.

"Que história é essa da Renata ir para o BBB com sua marca e estar divulgando mesmo que indiretamente. Globo não vai fazer nada?!", questionou uma pessoa no X, antigo Twitter. "Gente, essa história de marca de roupas que Renata levou para fazer divulgação indireta no BBB? Isso pode levá-la a eliminação", falou outro.

Um terceiro comentou: "Renata realmente pode divulgar sua marca dentro do BBB? Anteriormente, teve um participante que, nem pôde entrar. Dois pesos, duas medidas".