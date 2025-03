Cachorra de Gracyanne morre e Belo lamenta perda: "Para sempre" - Foto: Reprodução

Belletinha, cachorra de Gracyanne Barbosa, faleceu na última segunda-feira, 10, aos 13 anos. O animal, que enfrentava problemas de saúde nos últimos anos, como disfunção cognitiva e doenças articulares, era muito apegado à influenciadora e sua família. A notícia foi compartilhada por Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne, que prestou uma homenagem ao pet.

O cantor Belo, ex-marido da musa fitness, também se manifestou sobre a perda do animal, com quem conviveu por anos. "Pra sempre em nossos corações", declarou. Além da morte de Belletinha, a família ainda enfrenta o desaparecimento de Angel, outra cadela de Gracyanne, que sumiu no início do ano, poucos dias após a influenciadora entrar no Big Brother Brasil 25.

| Foto: Reprodução

Giovanna, que esteve confinada com Gracyanne no reality e foi a primeira eliminada da edição, destacou o amor e a importância de Belletinha para a família. "Não tenho palavras para agradecer por todos os momentos, seu jeitinho único, rabugenta, ciumenta e carinhosa. Te amamos pra sempre, gorducha!", escreveu.