‘Favelado não pode’: influencer barrado pela Ferrari compra carro de R$ 3,5 milhões

O influenciador Chrys Dias - que precisou devolver a Ferrari Purosangue que exibia após a fabricante italiana dizer que “seu estilo de vida não combinava com os valores da marca” - anunciou para os seus 9 milhões de seguidores a sua nova aquisição: uma Ferrari 488 Spider.

Chrys adquiriu sua primeira Ferrari, uma Purosangue, no meio do ano passado, sendo um dos primeiros a ter o carro no Brasil. Na época, ele levou o automóvel de luxo para casa, no Capão Redondo, em São Paulo, e publicou vídeos e imagens em suas redes sociais.

Agora, há cerca de duas semanas, ele publicou sua nova aquisição, avaliada em R$ 3,5 milhões, e novamente, levou o carro para a comunidade. Em seu post no Instagram, escreveu: "Comprei outra só pra mostrar que favelado também pode."

A Ferrari impõe condições especiais para a venda de alguns carros aos clientes para ter controle de quem tem o seu produto. No entanto, quando um veículo é comprado fora da rede oficial, não é possível ter a noção de quem o adquiriu.

Além da Ferrari, Dias também tem uma Mercedes-Benz G63, um Porsche e uma Lamborghini Urus.