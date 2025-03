Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank levam bronca de restaurante em Paris; entenda

Vídeo foi compartilhado por Gagliasso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank escolheram Paris para comemorar o 15º aniversário de casamento. Os atores fizeram questão de compartilhar esse momento nas redes sociais. No meio das várias publicações, um vídeo de um momento do casal e mais um amigo estavam sentados à mesa de um restaurante, quando um funcionário deu uma bronca nos três. Em seguida, Bruno explicou o que aconteceu.

No vídeo compartilhado por Gagliasso, Giovanna e um amigo, identificado como Danilo Bandeira, estavam sentados lado a lado no restaurante, ocupando duas mesas. Um funcionário, então, chega e começa a gesticular para os três e, por conta da distância deles e da câmera, não é possível ouvir o conteúdo da conversa. Ewbank chega a apontar para a câmera, sinalizando que estavam produzindo conteúdo e que tinha ao menos mais uma pessoa com eles, mas a explicação pareceu não convencer. Em seguida, a mãe de Titi, Bless e Zyan se levanta e se senta de frente para os dois.

Instantaneamente, a gravação viralizou nas redes sociais e não demorou muito para que uma brasileira que mora em Paris explicasse o motivo da confusão. "Aqui na França, a gente não senta todos em fileirinha em uma mesa, você precisa ocupar uma só mesa. Uma mesa de duas pessoas se você for dois e uma de três se você for três. Não existe isso de você ocupar duas, três mesas, sendo só duas, três pessoas", disse.

Ela frisou também que isso é uma questão cultural. "Aqui na França, eles gostam dessa organização para, quando chegar um cliente, não precisar incomodar aquele cliente que pegou várias mesas", disse. O vídeo acabou chegando até Bruno Gagliasso, que confirmou nos comentários o que aconteceu de forma bem-humorada. "Foi mesmo. Kkkkkkk", escreveu.

A comemoração das bodas de cristal do casal aconteceu na última quinta-feira (13), e Gagliasso e Ewbank teriam aproveitado a viagem para renovar os votos. "Já estou ansiosa para viver os próximos 15 anos ao seu lado e espero que sejam tão divertidos, intensos e cheios de amor quanto esses foram! TE AMO!", declarou a atriz nas redes sociais.