Vídeo: Davi Brito provoca Zé Eduardo após título do Bahia

Declaração repercutiu entre torcedores, dividindo opiniões nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após um clássico eletrizante no Barradão, que terminou empatado em 1 a 1, o Bahia garantiu o título de campeão baiano de 2025, somando a 51ª conquista estadual de sua história. A celebração tomou conta da torcida tricolor, e um dos que mais vibraram foi o ex-BBB Davi Brito, que usou as redes sociais para comemorar de forma efusiva e provocar o apresentador Zé Eduardo, o Bocão, conhecido torcedor do Vitória.

Em um vídeo que rapidamente viralizou, Davi aparece de sunga, dançando pagode e mandando um recado direto para o comunicador:

"Para você que fala do Bahia, respeite o Bahia! O Bahia é campeão baiano, o Bahia é campeão! Olha, Bocão, respeite o Bahia, respeite, rapaz! Respeite a história do Bahia! O Bahia é campeão baiano, respeite a história, Bocão, respeite! Seu Vitória não chega perto. Respeite! Vergonha, vergonha!"

A declaração repercutiu entre torcedores, dividindo opiniões nas redes sociais.