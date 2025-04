Davi Brito sai do jejum e fecha publi após falta de contratos

O ex-BBB Davi Brito - Foto: Reprodução | Instagram

O campeão do BBB 24, Davi Brito, finalmente conseguiu fechar uma parceria publicitária de peso. Depois de reclamar nas redes sociais sobre a dificuldade em conseguir contratos para o Carnaval, o ex-motorista por aplicativo anunciou que assinou um contrato com o iFood, uma das maiores plataformas de delivery do Brasil.

A novidade surge após Davi ter feito um desabafo em seu Instagram, afirmando que não havia sido contratado por nenhuma marca para campanhas carnavalescas. O baiano, que conquistou milhões de fãs durante o reality show, afirmou que estava encontrando dificuldades em transformar sua popularidade em contratos publicitários.

A “publi” foi postada na noite desta sexta-feira, 28. O vídeo faz referência ao meme do baiano com o influenciador Nizam Hayek durante o BBB24. Na ocasião, para tentar ganhar uma discussão, o vencedor do reality fez uma espécie de entrevista de emprego. A cena engraçada foi revivida recentemente neste ano após os internautas notarem que o baiano questionava Nizam usando o termo "de guê?".