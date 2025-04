De novo? Bell Marques passa por novo terremoto na Ásia

Esta é a segunda vez que Bell passa por uma experiência semelhante - Foto: Reprodução | Instagram

Bell Marques e sua família vivenciaram de perto o terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar, Tailândia e China na manhã desta sexta-feira. O abalo sísmico já deixou ao menos 147 mortos e mais de 732 feridos, segundo autoridades locais.

Apesar da proximidade do epicentro, o cantor baiano tranquilizou seus seguidores nas redes sociais. "Estamos bem, gente! Recebendo muitas mensagens sobre o terremoto em Bangkok, mas aqui, graças a Deus, não sentimos nenhum tremor!", afirmou nos stories do Instagram.

Esta é a segunda vez que Bell passa por uma experiência semelhante durante uma viagem. No ano passado, o artista estava no Japão quando o país foi atingido por um forte terremoto. A coincidência chamou atenção dos fãs, que comentaram o ocorrido nas redes sociais. "Ano passado no Japão, agora na Tailândia... Alguém aí tem frio?", brincou um internauta. Outro seguidor alertou: "Bell, pula fora daí!".

Felizmente, o cantor e seus familiares não sofreram qualquer impacto direto com o fenômeno e seguem aproveitando a viagem.