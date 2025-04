Diária de R$ 30 mil: Lore e Léo curtem férias em destino luxuoso

Léo Santana e Lore Improta o Çırağan Palace Kempinski, um luxuoso hotel na Turquia - Foto: Reprodução

Léo Santana e Lore Improta estão curtindo as férias em grande estilo na Turquia. O casal escolheu se hospedar no Çırağan Palace Kempinski, um luxuoso hotel instalado em um antigo palácio do Império Otomano. Com diárias que podem chegar a R$ 30 mil, o local é conhecido por receber grandes celebridades e figuras históricas, como Napoleão Bonaparte.

O Çırağan Palace Kempinski já foi residência de sultões e é considerado um dos hotéis mais sofisticados da Europa. Lore compartilhou detalhes da estadia nas redes sociais, mostrando a decoração clássica e imponente do local. O hotel oferece acomodações exclusivas e um ambiente que remete ao luxo do passado, aliado ao conforto moderno.

Os hóspedes podem desfrutar de diversas comodidades, como um SPA que oferece o tradicional banho turco Hammam, massagens e terapias inspiradas em culturas tailandesa, balinesa e japonesa. Além disso, o hotel conta com piscina coberta, piscina de borda infinita aquecida, sauna, banheira de hidromassagem e academia 24 horas, garantindo uma experiência completa de relaxamento e sofisticação.

Veja imagens do hotel de luxo