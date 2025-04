Andressa Urach expõe deputado em boate: “Mamãe não tá à venda"

Andressa Urach usou suas redes sociais para expor o deputado distrital Daniel Donizet - Foto: Reprodução | Instagram

A criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach, usou suas redes sociais para expor o deputado distrital Daniel Donizet (MDB), do Distrito Federal, em um episódio ocorrido na noite de quinta-feira, 27, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

Durante uma festa, Andressa afirmou que foi incomodada por Donizet, que teria desrespeitado seu segurança particular. A influenciadora revelou ainda que ele precisou “trabalhar muito a paciência” durante o ocorrido.



Em vídeos publicados em suas redes sociais, Andressa questiona se o homem com quem teve o desentendimento seria de fato um deputado, e dispara: “Se realmente for deputado… avisa aí os queridos colegas que a mamãe não tá à venda… e foda-se seu poder!”

Após as acusações, o deputado Daniel Donizet negou qualquer tipo de confusão. Em contato com a coluna Mirelle Pinheiro, do Metrópoles, ele afirmou que estava em um bar em Porto Alegre a trabalho e refutou qualquer desentendimento com a equipe de segurança de Andressa.