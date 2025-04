Saiba quem é o novo namorado de Deborah Secco - Foto: Reprodução | Instagram

A atriz Deborah Secco está vivendo um novo romance! Após quase um ano solteira, ela assumiu o namoro com o produtor musical Dudu Borges. A informação foi confirmada pela assessoria da artista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, encerrando os rumores que circulavam desde outubro de 2024.

Quem é Dudu Borges?

Dudu Borges, de 41 anos, nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e é um renomado produtor musical, compositor e multi-instrumentalista. Ele esteve por trás de sucessos como 'Ai Se Eu Te Pego', de Michel Teló, e 'Chora Me Liga', de João Bosco & Vinícius. Seu portfólio inclui trabalhos com grandes nomes da música brasileira, como Luan Santana, Bruno & Marrone, Ivete Sangalo e até Dulce María, do RBD. Antes de sua carreira solo, Dudu foi tecladista da banda de rock cristão Resgate.

Apesar da visibilidade no cenário musical, Dudu Borges mantém uma postura discreta quando o assunto é vida pessoal, compartilhando apenas seus projetos profissionais com os mais de 440 mil seguidores nas redes sociais. Em 2022, ele teve um relacionamento com a atriz Alice Wegmann.

Este é o primeiro relacionamento público de Deborah Secco desde o término com Hugo Moura, anunciado em abril de 2024. Os dois foram casados por oito anos e são pais de Maria Flor, de nove anos. Embora o namoro já tenha sido confirmado, o casal ainda não compartilhou fotos juntos nas redes sociais.