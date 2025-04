Aos prantos, ex-BBB Cezar Black se despede do pet de 11 anos

Emocionado, ex-BBB Cezar Black se despede do pet de 11 anos - Foto: Reprodução

O ex-BBB Cezar Black, 37, emocionou seus seguidores ao anunciar a morte de Rocco, seu cachorro de 11 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou fotos do enterro do animal e prestou uma homenagem comovente ao seu companheiro de longa data.

"Descanse em paz, meu amor. Obrigado por ter me ensinado tanto nesses 11 anos ao meu lado, o real significado de amor incondicional, de companheirismo, de amizade, de felicidade. Eu daria a minha vida pela sua sempre. Eu não sei viver sem você. Não me preparei para este momento", escreveu Cezar em sua publicação.

O influenciador também desabafou sobre a dor da perda, afirmando que nunca sofreu tanto. Ele relembrou os últimos meses ao lado de Rocco e destacou a força e a vontade do cão de lutar pela vida. "Sei que você hoje está bem, ao lado do Senhor olhando por mim. Você foi tão amado, filho. Não apenas por mim, mas por todo o Brasil. Você sempre foi sinônimo de amor", declarou.

Rocco começou a sentir dores na pata no final de 2024. Inicialmente, Cezar acreditava que fosse um problema ortopédico simples, mas exames revelaram um sarcoma ósseo, um tipo agressivo de câncer. Em janeiro de 2025, o ex-BBB anunciou que a amputação da pata seria necessária para tentar conter a doença. Agora, com a partida do animal, Cezar encerrou sua homenagem agradecendo o carinho do público: "Obrigado, Brasil, por dar tanto amor ao meu filhote. Eu te amo para sempre, Rocco".