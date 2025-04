Aline comenta se pretende se reconciliar com Diogo Almeida após BBB 25

Aline não descartou um possível reencontro - Foto: Reprodução | BBB 25

Eliminada no 10º Paredão do BBB 25, Aline Patriarca falou sobre a possibilidade de reencontrar Diogo Almeida fora do reality. Em entrevista ao Gshow, a ex-sister afirmou que ainda não conversou com ele e que não pretende tomar a iniciativa.

"O Diogo não me procurou ainda, e eu não pretendo procurá-lo. Mas, se por acaso a gente tiver a oportunidade de conversar, acredito que é válido", declarou.



Aline também não descartou um possível reencontro em um programa de TV, como aconteceu recentemente entre Gracyanne Barbosa e Belo. "Eu acho que nós somos duas pessoas adultas, e a maturidade seria o mínimo que a gente poderia ter nesse momento. Para mim, seria supertranquilo. Acho que estar no programa, presente e tal, seria até uma oportunidade para quebrar um gelo", explicou.

Após a eliminação de Aline, um vídeo de Diogo Almeida brindando repercutiu nas redes sociais. O ex-brother precisou esclarecer que a gravação não era uma comemoração da saída da sister.