Globoplay perdeu assinantes após saída de Aline do BBB? Saiba a verdade

Com a eliminação da baiana Aline Patriarca do BBB 25 na última terça-feira, 25, passaram a circular, nas redes sociais, boatos de que o Globoplay teria sofrido baixas no número de assinantes e prejuízo financeiro.

Perfis do X (antigo Twitter) e do Thread fizeram publicações dizendo que o streaming perdeu 84 mil assinaturas, o que teria resultado em um prejuízo de mais de R$ 1 milhão.

Enquanto isso, outras contas falaram em números semelhantes, mas afirmando que, ao invés da queda, houve uma renovação de assinaturas, dando um faturamento de mais de R$ 1 bilhão para a plataforma. Confira os posts:

Ao Portal A TARDE, a assessoria do Globoplay afirmou que os dados não procedem e que se trata de fake news.

Eliminação de Aline Patriarca

A baiana Aline Patriarca foi a eliminada do décimo paredão do BBB 25. O resultado foi divulgado na última terça-feira, 25. Em um paredão com recorde de votos, a sister disputou a preferência do público com Diego Hypólito e Maike Cruz.

Aline recebeu 51,73% dos votos, enquanto Mike teve 47,34% e Diego 0,93%. Ao todo, o paredão recebeu 209.254.975 votos e foi o recorde da temporada.

Paredão movimentou as redes

No X, as hashtags “Fora Maike” e “Fora Aline” foram os termos mais digitados nesta terça-feira, 25. Defensores das bailarinas Renata e Eva têm promovido mutirões a favor de Maike e contra Aline, uma das principais rivais das cearenses no jogo.

Contrários a tal movimento, outros espectadores do reality show vêm movendo mundos e fundos para eliminar Maike por meio da realização de mutirões de votos. Para esse grupo, a saída de Maike já deveria ter sido feita no início do programa.