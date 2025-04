Vinícius afirma que será novo alvo do BBB 25: “Preparando o coração”

Vinícius perdeu uma disputa após a Prova do Líder - Foto: Reprodução | TV Globo

Horas antes de ser confirmado no 11º Paredão do BBB 25, Vinícius já demonstrava preocupação com os próximos passos do jogo. Durante uma conversa com Delma e Vitória Strada, o baiano revelou que se sente como o novo alvo da casa, especialmente após a eliminação de sua dupla, Aline Patriarca.

"De qualquer forma, estou preparando o coração já", disse Vinícius, mencionando que pode ser vetado de provas ou escolhido para punições. "Se alguém for Anjo, eu ganho o Monstro. Se eu estiver como Líder e alguém lá for Anjo, o Monstro vem em mim também."



Vitória concordou que a dinâmica está se afunilando, reduzindo as opções de voto. "Porque uma pessoa que teria doze opções, agora tem cinco, seis", analisou.

Ela ainda destacou que, por não ser alvo dos gêmeos, Vinícius poderia escapar do Paredão. "Os 'Joãos' não votam no Vini, e também acho que não votam na senhora [Delma]. E votam em mim. Então, para ir pela casa...[é mais difícil]", avaliou.

No entanto, horas depois dessa conversa, Vinícius perdeu uma disputa após a Prova do Líder e acabou no 11º Paredão, confirmando suas preocupações sobre estar na mira do jogo.