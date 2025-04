BBB 25: vídeo de beijão entre Vinícius e Maike viraliza nas redes

BBB 25: vídeo de beijão Vinícius e Maike viraliza nas redes - Foto: Reprodução | X

Um vídeo que mostra Vinícius e Maike, participantes do Big Brother Brasil 25, trocando um beijo tem circulado intensamente nas redes sociais e causado grande repercussão entre os internautas. A gravação, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do momento, despertou a curiosidade do público.

No entanto, o vídeo em questão não é real. A imagem foi gerada por inteligência artificial (IA), recurso cada vez mais utilizado para criar conteúdos falsos, mas extremamente realistas. A manipulação digital tem confundido muitos usuários, que acreditaram na veracidade da cena. Essa não é a primeira vez que deepfakes e edições sofisticadas geram burburinho em torno de figuras públicas, levantando discussões sobre os impactos e os perigos dessas tecnologias.