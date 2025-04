Diego Hypolito socorrido após Prova do Líder no BBB 25: “Vamos rezar”

Daniele Hypolito demonstrou preocupação - Foto: Reprodução | TV Globo

Na noite de quinta-feira, 27, a disputa pela liderança do BBB 25 chegou ao fim com Maike saindo vitorioso. No entanto, logo após a prova, Diego Hypolito foi surpreendido por uma forte crise de asma e precisou ser atendido com urgência pela equipe médica do programa.

A irmã do atleta, Daniele Hypolito, demonstrou preocupação ao explicar que o episódio foi mais grave do que o ocorrido anteriormente. "Estava pior do que da outra vez", revelou, com a voz embargada. Em meio à tensão, João, outro brother, tentou acalmar Daniele, dizendo: "Vamos rezar... vai dar tudo certo".



Durante a prova, Diego e Maike haviam formado uma parceria na primeira fase, onde trabalharam juntos para desmontar peças e resolver um quebra-cabeça. Eles avançaram para a fase final, onde competiram individualmente em uma prova de arremesso. Com uma disputa acirrada, Maike somou mais pontos e conquistou a 11ª liderança da temporada, consolidando sua posição no jogo.