Diogo Almeida busca contato com Aline após BBB 25: "Foi real"

Diogo Almeida revelou estar buscando o contato de Aline - Foto: Reprodução | TV Globo

Após a saída de Aline Patriarca do BBB 25, Diogo Almeida revelou que ainda não teve a oportunidade de conversar com a ex-sister, mas está em busca do contato dela para esclarecer a relação que ambos construíram no reality show da Globo.

"Eu pretendo conversar com a Aline. O que nós vivemos dentro da casa foi real. Eu fui sincero com ela e com os meus sentimentos. Acredito que, no momento certo, a gente vai conversar. Eu saí do programa me sentindo triste com as divergências que tivemos nos dias que antecederam o Paredão", explicou Diogo em entrevista ao gshow.

O ator afirmou que ficou sem entender as razões pelas quais as coisas tomaram outro rumo, mas enfatizou que a conversa com Aline é fundamental, independentemente de como eles seguirão depois disso. "Considero essa conversa importante, independentemente da configuração que iremos seguir. Sobretudo, vivemos momentos lindos e genuínos", acrescentou.

Diogo também revelou que ainda não teve o contato de Aline, mas está em busca do número dela para resolver a situação o quanto antes. "Eu respeito a Aline, somos adultos e precisamos de uma conversa antes de qualquer decisão", afirmou.

Por fim, o ator reafirmou os sentimentos por Aline. "Tudo o que eu falei para ela dentro do programa foi de verdade. Independentemente de qualquer coisa, eu acho Aline uma mulher inteligente, linda, empoderada, batalhadora e que me passa muita verdade no olhar. Torço por ela e desejo que siga tendo sucesso na vida", concluiu.