Diabo pode prejudicar José Loreto em papel de Jesus; entenda

José Loreto vai perder o papel de Jesus em A Paixão de Cristo? Saiba mais

A menos de um mês da estreia da tradicional "Paixão de Cristo" de Nova Jerusalém, em Pernambuco, uma grande polêmica envolve os bastidores do espetáculo. Crescem os rumores de que a produção estuda romper o contrato de José Loreto, escalado para interpretar Jesus Cristo, após sua aparição como diabo no desfile da Vila Isabel, no Carnaval do Rio.

A escola de samba levou para a Sapucaí o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", assinado pelo carnavalesco Paulo Barros. Loreto, ao lado do ator Amaury Lorenzo, interpretou um demônio na comissão de frente, o que teria desagradado parte do público e da organização do espetáculo religioso.

O que impede a rescisão imediata, segundo fontes ouvidas pelo EXTRA, é o contrato do ator, que foi "muito bem-feito" e prevê uma multa significativa.

Loreto já havia participado das gravações do vídeo promocional da peça e posado para fotos caracterizado como Jesus. No entanto, sua performance carnavalesca gerou desconforto entre setores mais conservadores ligados à produção.

Apesar das especulações sobre sua possível demissão, a assessoria da "Paixão de Cristo" garantiu que Loreto continua no elenco e já tem data para iniciar os ensaios.

O próprio Loreto também desmentiu o caso e disse que a divulgação da suposta demissão era “muito fake”.